لأول مرة.. الغرفة الإسلامية تمنح "علامة حلال" لتسهيل تداول الأطعمة عالميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الغرفة الإسلامية خلال اجتماعها المنعقد بالقاهرة، إطلاق مشروع "علامة الحلال" وذلك لمنح شهادة للشركات والفنادق والمطاعم التى تقدم أطعمة حلال على مستوى العالم.
وأعلنت الغرفة، أنه سيتم تجهيز قائمة بالمطاعم والفنادق والمجازر التى تقدم "طعام حلال" لتنظيم سوق الحلال فى كافة دول العالم، على أن يتم إطلاق أبلكيشن موبايل عن كافة اللجهات التى تقدم أطعمة حلال.
وأشار المشاركون خلال اجتماع الغرفة، أن الغرفة ستمنح شهادة بكون المطعم أو الفندق أو الشركة تقدم أطعمة حلال، مع التأكيد على عدم منافسة الغرفة الإسلامية لأى شركة تمنح علامة الحلال.
وكشفت الغرفة موافقة كل من دول "مصر وقطر وإيران والسودان" على إطلاق مشروع علامة حلال.
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