شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات لرفع الإشغالات وضبط الشارع بحى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حى الهرم برئاسة العميد هانى بدوى، عددا من الحملات التى استهدفت القضاء على الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع، وإزالة التعديات على حرم الطريق العام.

وقامت إدارة الإشغالات بحى الهرم بتنفيذ حملات مكثفة على منطقة نهاية شارع فيصل عند التقاطع مع طريق المنصورية، حيث تم رفع مئات الكراسى من المقاهى التى تتعدى على الطريق العام، بالإضافة إلى رفع عدد من الثلاجات من المحال المخالفة.

كما نظم الحى حملة إشغالات فى منطقة المريوطية فيصل وشارع سيد مرعى، المتفرع من شارع فيصل، بالإضافة إلى حملة أخرى فى شارع اللبينى هرم.

Advertisements

يأتى ذلك فى ضوء التعليمات المشددة من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بضرورة التصدى أول بأول للمخالفات وإعادة الانضباط للشارع والقضاء على الإشغالات التي تقلق راحة المواطن وتتعدى على حقه فى الطريق العام.