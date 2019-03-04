شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة يحتفل بخريجى المملكة المتحدة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، إن الجمع بين المواهب المصرية والتعليم البريطانى يحدث نتائج رائعة. Advertisements وأضاف فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن السفارة احتفلت بالفائزين فى حفل جوائز خريجى المملكة المتحدة، واعتبر أن هؤلاء المصريون يظهرون مدى صدق هذا. وأوضح قائلا "مصريون رائعون عادوا لبلدهم من أجل المساهمة فى التنمية".

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