شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب عن رعاية مصابى حادث القطار: الِحمل تقيل والدولة عاملة الواجب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم الإعلامى عمرو أديب، الشكر للمتبرعين لصالح ضحايا حادث قطار محطة مصر، قائلا: "لازم أشكر الناس اللى دخلوا معانا ولموا 15 مليون جنيه، إن شاء الله الفلوس دى تقدر تعالج وترعى الناس اللى اتصابت لأن الحروق تحتاج إلى رعاية قد تكون العمر كله".

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وأشاد عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، برعاية الدولة لأهالى ضحايا ومصابى حادث القطار، متابعا بقوله: "الدولة عاملة الواجب وزيادة من رعاية وأموال، ولكن الحمل تقيل، ومن بره مصر وخارجها ناس كتيرة ساعدت وساهمت اليومين اللى فاتوا".

كما تطرق أديب إلى السيدة التى ظهرت فى فيديو انفجار الجرار ونجت بأعجوبة من الحادث.