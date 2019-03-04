شكرا لقرائتكم خبر عن 250 معتمرا فلسطينيا يغادرون عبر مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة اليوم الاثنين أولى رحلات شركة مصر للطيران على متنها 250 معتمرا فلسطينيا ضمن جسر جوى يستمر حتى 5 يونيو القادم لنقل 13 ألف معتمر فلسطينى على متن 56 رحلة جوية.

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وأعلنت شركة مصر للطيران، عن تنظيم 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع، لنقل 1000 معتمر فلسطينى، على متن طائرتها من طراز إيرباص"330 /200".

كانت السلطات المصرية، وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطينى من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى، لأداء مناسك العمر على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولى، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضى المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران.