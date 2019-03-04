شكرا لقرائتكم خبر عن 250 معتمرا فلسطينيا يغادرون عبر مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة اليوم الاثنين أولى رحلات شركة مصر للطيران على متنها 250 معتمرا فلسطينيا ضمن جسر جوى يستمر حتى 5 يونيو القادم لنقل 13 ألف معتمر فلسطينى على متن 56 رحلة جوية.
وأعلنت شركة مصر للطيران، عن تنظيم 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع، لنقل 1000 معتمر فلسطينى، على متن طائرتها من طراز إيرباص"330 /200".
كانت السلطات المصرية، وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطينى من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى، لأداء مناسك العمر على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولى، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضى المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر 250 معتمرا فلسطينيا يغادرون عبر مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.