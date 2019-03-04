شكرا لقرائتكم خبر عن “العربية للتصنيع" توقع مُذكرة تفاهم مع شركة صينية للتصنيع المشترك للمحولات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية دعم كافة مجهودات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المُضافة للصناعة المصرية، جاء هذا خلال توقيع مُذكرة تفاهم مع شركة تبيا TBEA الصينية للتصنيع المُشترك للمُحولات الكهربائية ومُذبذبات التيار ومحطات الشحن الكهربائى.

وأكد "التراس" علي أهمية توطين صناعة المُحولات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي بما يدعم مشروعات التنمية الشاملة، معربا عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الخبرات العالمية.

وأكد التراس أن التعاون مع الشركة الصينية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المُستوى المُتميز والزخم القوي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

Advertisements

ومن جانبها أعربت شركة تبيا TBEA الصينية عن تقديرها لهذا التعاون وإنها خُطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة والتي تأتي في إطار اهتمام العديد من كبري الشركات الصينية بالتعاون مع مصر، نظراً للثقة الكاملة في القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للإستثمارات.

يُذكر أن التعاون يتضمن زيادة نسب المُكون المحلي في صناعة المُحولات الكهربائية والتصميم وخدمات الدعم الفني والمُشاركة في تسويق المُنتجات بالأسواق الخارجية.