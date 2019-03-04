مصر | القبض على سائق احتجز موظفا وأكرهه على توقيع إيصال أمانة بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على سائق احتجز موظفا وأكرهه على توقيع إيصال أمانة بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، القبض على سائق احتجز موظف وأكرهه على توقيع إيصال أمانة لخلافات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا من"سيد.ع.م" 55 سنة موظف، وقرر بتضرره من "كريم.ج.م" 35 سنة سائق ومقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدي عليه واحتجازه داخل شقة كائنة بدائرة القسم (ملك المجنى عليه ومستأجرة للمشكو فى حقه) وإجباره على التوقيع على إيصال أمانه على بياض كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض لوجود خلافات مالية بينهما.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (إيصال على بياض ممهور بتوقيع المجنى عليه، السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وعلى إثر ذلك توجه المجنى عليه للشقة محل البلاغ لإنهاء تلك الخلافات فحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على أثرها المتهم باحتجاز المجنى عليه داخل الشقة محل الواقعة، وإكراهه على التوقيع على إيصال الأمانة المضبوط بحوزته تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.