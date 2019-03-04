مصر | القبض على هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا، من ضبط "هيثم.ص.ح" 36 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين أحدهما بالإعدام فى قضية قتل عمد والأخر بالسجن خمسة سنوات فى قضية سرقة بالإكراه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‎

حبس مسجل لاقتحامه فيلا لسرقتها بالتجمع الخامس

Advertisements

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس "م. و" مسجل لاقتحامه فيلا لسرقتها بمنطقة التجمع الخامس.

وتعود الواقعة في أثناء دورية أمنية، بقيادة الرائد أكرم أبوعمرة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الأول حيث تناهى للقوات صوت استغاثة، صادرة من فيلا بمنطقة الحي الأول "، ولاحظت رجل يهرول في أحد الشوارع الخلفية للفيلا فطارده أفراد القوة وتمكنوا من القبض عليه، أصل بلدته ديرب نجم بالشرقية، سبق اتهامه في 24 اتهام وقضية سرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.