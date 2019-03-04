مصر | ٦ مارس.. الطعن على حكم تأييد ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٦ مارس.. الطعن على حكم تأييد ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى قضت برفض الدعاوى المقامة والتى تطالب باستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين لجلسة 6 مارس المقبل.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحة لمنصب النقيب.

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وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى الرأى القانونى فى موضوع.

كان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الأول من مارس المقبل.