مصر | حبس مسجل لاقتحامه فيلا لسرقتها بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل لاقتحامه فيلا لسرقتها بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس "م. و" مسجل لاقتحامه فيلا لسرقتها بمنطقة التجمع الخامس.

وتعود الواقعة في أثناء دورية أمنية، بقيادة الرائد أكرم أبوعمرة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الأول حيث تناهى للقوات صوت استغاثة، صادرة من فيلا بمنطقة الحي الأول "، ولاحظت رجل يهرول في أحد الشوارع الخلفية للفيلا فطارده أفراد القوة وتمكنوا من القبض عليه، أصل بلدته ديرب نجم بالشرقية، سبق اتهامه في 24 اتهام وقضية سرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الإعدام لسفرجي قتل عجوز بالعمرانية

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قضت الدائرة الـ 9 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبوحليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش، بمعاقبة سفرجي بالاعدام شنقا بعد أخذ الرأى الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصري، لاتهامه بقتل شخص أثناء سرقته لشقته بالعمرانية.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، أحال القضية رقم 17278 لسنة 2015 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 7723 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، إلى المحكمة الجنائية، المتهم فيها سيد هاشم عبد العال بكر "محبوس" 23 سنة سفرجي، لأنه فى يوم 3 أكتوبر 2015 بدائة قسم العمرانية بالجيزة قتل المجني عليه محمود عبد الرحمن بكر حسين، عمدا مع سبق الاصرار على ذلك بباعث سرقته ومحتويات سكنه لسبق تردده عليه بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه معتقدا على افتضاح امره إبان سرقته ويهتم بوسيلة تنفيذ غايته تلك لسهولتها لوقوفه على هزم سنه وشيخوخته مستغلا تواجده بمفرده ودلف من شرفة مسكنه متسلقا فراح يعبث بمحتويات مسكن المجني عليه بحثا عن شيء ذات قيمة، وما ان شهر به المجني عليه باغته المتهم بضربه بأداة "عصا غليظة" على رأسه فخاوت قواه ثم أردفه بضربة ثانية بذات الموضع بجسم صلب "قطعة رخام" قاصدا إزهاق روحه.

ووجهت النيابة للمتهم سرقة مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليه وكل من شريف عطية محمد وفوزية عبد القادر تميم، وذلك من مسكنهم بعدما دلف لاياه وقتل المجني عليه ومن ثم استولى عل المسروقات وفر هاربا، وأحرز أدوات "عصا - حجر رخام" مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص واستخدامهما فى الاعتداء على المجني عليه.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد بمقتل المجني عليه، وفور عمل التحريات تبين ان المتهم وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتم ضبطالمتهم والمسروقات المستولى عليها وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أحالته لمحكمة الجنايات واصدرت حكمها السابق.