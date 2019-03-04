مصر | 5 مايو.. الحكم على 66 متهما بـ "فض اعتصام النهضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مايو.. الحكم على 66 متهما بـ "فض اعتصام النهضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم بطره إعادة إجراءات محاكمة 66 متهم بدلا من 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" .. لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.