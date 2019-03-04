مصر | سقوط عاطلين بكيلو و670 جرام حشيش بالسلام

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تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من أشرف. ع. 26 سنة، عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى السلام (سبق إتهامه فى قضية نشل )، ومصطفى. س، 29 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام (سبق إتهامه فى قضيتى مخدرات) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،670 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تأمر بحبس المتهم بذبح سائق "توك توك" بالسلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام بحبس المتهم بقتل سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

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وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني، نجحت في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك، وذبحه وإلقاء جثته خلف مدرسة خاصة بالنهضة، وذلك بعد مرور نحو شهر على حدوث الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة ملقاة بجوار إحدى المدارس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

وأوضحت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى " مسعود"، يعمل مدرس، وسائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء لسرقة " التوك توك" الخاص به، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط الجناة بعد تفريغ كاميرات المراقبة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثه "مصطفي م" سائق "توكتوك" مقتولا وملقي بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.