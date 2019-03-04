مصر | حبس عاطلين لحيازتهما كيلو و670 جرام حشيش بالسلام

قررت نيابة السلام حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري لحيازتهم كيلو و670 جرام حشيش بمنطقة السلام.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من أشرف . ع . 26 سنة، عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى السلام (سبق إتهامه فى قضية نشل ) ، ومصطفى . س ، 29 سنة، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام (سبق إتهامه فى قضيتى مخدرات) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,670 كيلو جرام، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للاتصال بعملائهما ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تتسلم محضر إثبات حالة لسائحة عقرها كلب ضال بمصر القديمة

Advertisements

تسلمت نيابة مصر القديمة، محضر إثبات حالة من مستشفى العام، يفيد إصابة سائحة أثناء وجودها في جولة سياحية في منطقة مسجد عمرو بن العاص.

وتبين من المحضر أنه أثناء خروج فوج سياحي أثناء زيارة مسجد عمرو بن العاص، عقر كلب ضال سائحة صينية الجنسية، وإصابتها بجرح غائر في الساق، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وهناك تم تحرير محضر إثبات حالة، مع تقديم الرعاية الصحية لها وتماثلها للشفاء.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى إخطارًا يفيد إصابة سيدة أجنبية الجنسية أثناء تواجدها بمحيط مسجد عمرو بن العاص، وتم نقلها للمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.