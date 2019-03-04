مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في قتل متهم لوالده بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، باستعجال تقرير الطب الشرعي؛ لتشريح جثة مسن قتل على يد نجله عقب رفضه إقراضه مبلغًا ماليًا لشراء مواد مخدرة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم ووالده، لرفض الأخير إعطائه المال لشراء مخدر "الأستروكس"، قام على إثره باستلال سكين، وطعن بها والده ليسقطه على الأرض غارقًا في دمائه.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بقتل والده تحت تأثير مخدر "الأستروكس"، قائلًا: "أنا معرفتش إنه مات إلا بعد ما شوفت الدم على الأرض".

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم غير متزن بسبب تعاطيه المخدرات، وعقب طلب الضحية من المتهم التوقف عن تعاطي المخدرات ورفضه إقراضه مبالغ مالية لشرائها انهال عليه المتهم بالطعن حتى فارق الحياة.

تأجيل محاكمة ممرض هتك عرض مريضة بمستشفى الدمرداش لـ 9 أبريل

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة ممرض بقسم الجراحة بمستشفى الدمرداش، تورط في هتك عرض طالبة في أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى عقب إجراء جراحة، إلى جلسة 9 أبريل؛ للمرافعة.

أمر المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، إحالة «عبد الرحمن. م. ع»، ٢٥ عاما، ممرض بقسم الجراحة بمستشفى الدمرداش، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لنظر محاكمته في تورطه بهتك عرض طالبة أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى عقب إجراء جراحة.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها «ياسمين. م. س»، ١٧ عاما، طالبة، وذلك بغير قوة أو تهديد، مع إن عمرها لا يتجاوز الثامنة عشر عامًا، بأن ضمها إلى جسده واستطالت يده موطن عفتها، ولامس ظهرها وعنقها حال كونه مسئول عن ملاحظة حالتها أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الدمرداش.

كما تحرش المتهم بالفتاة بأن وجه لها ألفاظ تحمل إيحاءات جنسية بالقول والفعل الغرض منها الحصول على متعة جنسية ومنفعة.

وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد أرقام ٢٧٦ ٢، ٢٦٩، ٢٧٩، ٣٠٦ مكرر من قانون العقوبات، والمادة ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بقانون الطفل ومن ثم وجب إحالته إلى محكمة الجنايات.