مصر | ضبط سيدة وزوجها خطفا سائقا وسرقاه بالإكراه بمنطقة منشأة ناصر

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة وزوجها خطفوا ساءق وسرقوة بالإكراه بمنطقة منشأة ناصر.



وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من كريم. م، 22 سنة، سائق- ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء (مصاب بجرح بالكتف الأيسر) بأنه حال سيرة بالسيارة قيادته بمنطقة الشيراتون دائرة قسم شرطة النزهة، إستوقفته إحدى السيدات (أدلى بأوصافها التقريبية) وعقب إستقلالها السيارة طلبت منه التوقف لشراء بعض الإحتياجات، إلا أنه فوجئ بأحد الأشخاص قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها، وتكبيله بقطعه من القماش وإصطحباه بالسيارة ملكه إلى مسكنهما بمنطقة الدويقة دائرة القسم، وإستوليا منه على (مبالغ مالية - كاسيت - اللوحات المعدنية الخاصين بالسيارة قيادته)، وأكرهاه على التوقيع على 2 إيصال أمانة على بياض ولاذا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها كلٍ من محمد. س، 32 سنة، عاطل،سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا أخرهم قضية سرقة وزوجته يسرا. م، 26 سنة، ربة منزل.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه أيداها وإعترفا بإرتكاب الواقعة.. وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وعدد 2 إيصال أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بإرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.