مصر | سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا فى سرقة السيارات والمساكن بالشرقية والمنوفية

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ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيلين عصابيين تخصصا فى سرقة السيارات والمساكن بالشرقية والمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عاطلان (سنى 21، 22 "لهما معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار).

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما حادثتي سرقة سيارتين بدائرة القسم، وأرشدا عنهما بجراج خاص بالثانى، وأقرا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فى سياق متصل، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة السادات قيام محمد. أ. م - عاطل، محمد. ع. ع - عاطل،أحمد. ص. م، عاطل،محمود. خ. م -عاطل ؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأول ( 2 فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع وطلقتان خرطوش من ذات العيار ).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (7 جرائم سرقات مساكن) وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.