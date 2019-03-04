مصر | "الأحوال المدنية" تصدر 2.2 مليون وثيقة بطاقة وشهادة ميلاد خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأحوال المدنية" تصدر 2.2 مليون وثيقة بطاقة وشهادة ميلاد خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق الاعصر مساعد وزيرالداخلية، بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى، علاوةً على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر فبراير الماضى عن إصدار (757533) بطاقة رقم قومى، (1568567 ميلاد – 119903 وفاة – 172466 قيد عائلى).

فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار (2621 قيد وقائع ميلاد– 257 قيد وقائع وفاة– 482 ساقط قيد ميلاد– 41ساقط قيد وفــاة– 376 قيد وقائع الزواج– 447 قرارات تصحيح – 2942 وثائق مترجمة).

فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط (3417) قضية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.