انت الان تتابع أول اجتماع للنواب بمشاركة قيادات النقل والسكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

استهل أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، اجتماعهم الأول تحت قبة البرلمان، صباح اليوم الإثنين، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا في حادث انفجار جرار قطار بمحطة مصر برمسيس، يوم الأربعاء الماضي. وحضر الاجتماعات أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى جانب النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنواب رزق راغب، محمد عبد الله زين، خالد عبد المولي، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب.

كما حضر الاجتماع، نائب وزير النقل عمرو شعث، أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسامة عفيفي نائب رئيس الهيئة لشئون الصيانة، وعدد من المسئولين التنفيذيين.اقرأ أيضا| برلماني: 47 مليار جنيه خسارة السكة الحديدووجه عبد الواحد، التعازي للشعب المصري، مؤكدا على أن نواب الشعب لم يقصروا يوما في تحمل

Advertisements