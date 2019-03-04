انت الان تتابع وزير التعليم: نستهدف إنتاج جيل من المبدعين والعلماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر التعليم في مصر (التحديات وآفاق النجاح)، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم للعام الثاني بالتعاون مع جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضر حفل الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى الفقي أمين عام المؤتمر.

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وقال شوقي إن الحكومة تفكر بطرق غير تقليدية لحل المشكلات، ونظام التعليم الجديد يهدف إلى تغيير ثقافة البيت المصري بوضع رؤية للتعليم لا يكون هدفها تحصيل الدرجات فقط، لكن أن يكون التعليم وسيلة لتنمية الطالب وتطوير عقليته ومواجهة كافة التحديات، مضيفا أن الحكومة تعمل على أن يعتمد الطالب على نفسه من أجل إنتاج