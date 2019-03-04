وزير التعليم: نستهدف إنتاج جيل من المبدعين والعلماء

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طارق شوقي وزير التعليم
انطلقت، صباح اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر التعليم في مصر (التحديات وآفاق النجاح)، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم للعام الثاني بالتعاون مع جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضر حفل الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى الفقي أمين عام المؤتمر.
وقال شوقي إن الحكومة تفكر بطرق غير تقليدية لحل المشكلات، ونظام التعليم الجديد يهدف إلى تغيير ثقافة البيت المصري بوضع رؤية للتعليم لا يكون هدفها تحصيل الدرجات فقط، لكن أن يكون التعليم وسيلة لتنمية الطالب وتطوير عقليته ومواجهة كافة التحديات، مضيفا أن الحكومة تعمل على أن يعتمد الطالب على نفسه من أجل إنتاج
وقال شوقي إن الحكومة تفكر بطرق غير تقليدية لحل المشكلات، ونظام التعليم الجديد يهدف إلى تغيير ثقافة البيت المصري بوضع رؤية للتعليم لا يكون هدفها تحصيل الدرجات فقط، لكن أن يكون التعليم وسيلة لتنمية الطالب وتطوير عقليته ومواجهة كافة التحديات، مضيفا أن الحكومة تعمل على أن يعتمد الطالب على نفسه من أجل إنتاج جيل من المبدعين والمفكرين والعلماء، وأن إطلاق نظام التقويم الجديد وتطوير مناهج التعليم بدأ من مراحل التعليم الأولى هى خطوات على الطريق.
وتابع أن هذه الخطوات من شأنها النهوض بمنظومة التعليم المصري، وهو ما ستجنى ثماره الدولة على مدى السنوات المقبلة، وأن خطوات التطوير تتم بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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