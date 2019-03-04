مجلس النواب: السكة الحديد.. 70 سنة إهمال

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وكيل لجنة النقل: إحنا عايزين نفهم من هيئة السكة الحديد إيه الأسباب الحقيقية اللي تخص العنصر البشري وإذا قلت لائحة الجزاءات هي السبب فهقولك أنت اللي حاططها

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت منذ 4 سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفا: "العجلة مشيت لتؤدي للمستهدف في عام 2030 والإهمال طال الهيئة من 70 سنة واللي كان بيبوظ ببترقع مش بتعالج"، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسته، صباح اليوم الإثنين، واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الضحايا في حادث انفجار جرار قطار بمحطة مصر برمسيس، يوم الأربعاء الماضي.

وحضر الاجتماعات أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى جانب النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنواب: رزق راغب، محمد عبد الله زين، خالد عبد المولي، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب، ونائب وزير النقل عمرو شعث، أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر،

وحضر الاجتماعات أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى جانب النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنواب: رزق راغب، محمد عبد الله زين، خالد عبد المولي، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب، ونائب وزير النقل عمرو شعث، أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسامة عفيفي نائب رئيس الهيئة لشئون الصيانة، عدد من المسئولين التنفيذيين. اقرأ أيضا| أول اجتماع للنواب بمشاركة قيادات النقل والسكة الحديد من جانبه، شن النائب عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل، هجوما حادا على قيادات هيئة السكة الحديد والعاملين بها، قائلا: "أصبحنا نعزي أنفسنا كل فترة لحوادث تزيد الألم والاحتقان للشعب المصري وللأسف العنصر البشرى هو السبب، عندما نذهب للدكتور يصف لنا علاج وإذا لم أخذناه يظل الألم، وفي السكة الحديد مع كل حادث لم نضع أيدينا على المرض مستنيين كام حادثة عشان تقول المرض فين، يعنى أيه تكرار نفس الخطأ، عامل يخطئ في التحويلة أو غيره، هل العاملين مش راضيين عن خطة التطوير أم تكتل لا ترضي القائمين على الهيئة؟". وحول تطوير العنصر البشرى، قال زين الدين: "إننا تحدثنا مع مسئولي الموارد البشرية بالهيئة لتأهيل 49 ألف عامل بالهيئة، لكنه أكد أن العاملين بالموارد البشرية لا يصلحون لأن يصبحوا مساعدين للسائقين، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام". Advertisements اقرأ أيضا| برلماني: 47 مليار جنيه خسارة السكة الحديد وفيما يتعلق بحوادث القطارات في دول أخرى، أكد أن هناك دولا أبسط من مصر والسكة الحديد لديها جديدة ويديرها مصريين مثل السودان والسعودية، ولا تقع فيها حوادث، مضيفا: "إحنا عايزين نفهم من هيئة السكة الحديد إيه الأسباب الحقيقية اللي تخص العنصر البشري، وإذا قلت لائحة الجزاءات هي السبب فهقولك أنت اللي حاططها". وذكر: "مش هينفع نستورد جرارات في ظل وجود العاملين المستهترين، وانتقد تحول معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد لمدرسة فنية صناعية"، متسائلا عن أسباب استمرار جرار غير صالح للاستخدام للعمل علي خط القطارات، مضيفًا: "كان المفروض القطاع يصل إلى ما كان عليه سابقا، هو لازم نجيب الإنجليز يديرونا تاني عشان نبقي في أحسن حال". اقرأ أيضا| رئيس السكة الحديد: محطة مصر مؤمنة بكل وسائل الأمان ويهدف اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لإعلان ما تم التوصل له خلال الأيام القليلة الماضية، وإجراءات المحاسبة وتصحيح الأوضاع بالإضافة لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة التي سبق وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية أنها بدأت قبل الحادث الذي وقع يوم الأربعاء، وسوف تستمر من خلال خطط قصيرة الأجل لتحقيق رؤية مصر لعام 2030. وكان النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد أعلن يوم الخميس الماضي من مقر هيئة سكك حديد مصر الملاصق لمحطة مصر، عن استمرار انعقاد لجنته البرلمانية في اجتماعات مفتوحة للوقوف على ملابسات حادث انفجار جرار داخل المحطة. اقرأ أيضا| أديب: أنباء قوية عن تولي كامل الوزيري حقيبة النقل يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، قبل الاستقالة التي تقدم بها وزير النقل هشام عرفات، في أعقاب الحادث، وكلف الدكتور محمد شاكر بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه كوزير للكهرباء لحين تعيين وزير للنقل.

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