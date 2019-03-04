الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

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طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. ودرجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 14 18 شبين الكوم 13 18 طنطا 12 17 دمنهور