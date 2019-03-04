شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تطعيم 16.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تخطي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، المستهدف منها بنسبة انجاز 101% بجميع محافظات الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة يوم 24 فبراير الماضي واستمرت لمدة 4 أيام،، حيث طعمت الوزارة 16 مليون و567 ألف و480 طفل، بزيادة أكثر من 190 ألف طفل عن المستهدف مع انطلاق «الحملة».

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الفارق جاء بسبب عدم تفرقة الدولة بين الأطفال المصريين والأجانب المتواجدين على أراضيها، موضحة أنه تم تطعيم الآلاف من الأطفال غير المصريين بالمجان وذلك من عمر يوم إلى 5 أعوام.

وأضاف مجاهد أن محافظة شمال سيناء حققت أعلى مستهدف على مستوى الجمهورية، حين طعمت 105% من المستهدف لها، فيما كانت محافظة الوادي الجديد أقل المحافظات تحقيقاً لنسبة المستهدف بواقع 97.5% منه.

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ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن آخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر، تعود لما قبل 14 عاماً، وأن الوزارة تنفذ حملات التطعيم سنوياً ضد المرض للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على خلو مصر منه.

وكشف «عيد» أنه تم تطعيم 3 مليون و49 ألف و254 طفل أقل من عمر عام في «الحملة القومية»، كما تم تطعيم 13 مليون و518 ألف و226 طفل من سن عام حتى عمر 5 أعوام.

وأضاف أنه تم تطعيم مليون و841 ألف و531 طفل في محافظة القاهرة، وتطعيم 869 ألف و101 طفل في السويس، 226 الف و686 طفل في الإسماعيلية، و217 ألف و340 طفل في دمياط، و38 ألف و98 طفل في الوادي الجديد، و120 ألف و355 طفل بمطروح، و689 ألف و38 طفل في البحر الأحمر، ومليون و104 آلاف و913 طفل بمحافظة البحيرة، و716 ألف و445 طفل في الغربية، و538 ألف و975 بمحافظة كفر الشيخ، و664 ألف و411 طفل بالمنوفية، و987 ألف و979 طفل بمحافظة الدقهلية.

ولفت إلى أنه تم تطعيم مليون و160 ألف 219 طفل في محافظة الشرقية، ومليون و113 ألف و138 طفل في القليوبية، ومليون و715 ألف و509 في محافظة الجيزة، و631 ألف و511 طفل في الفيوم، و559 ألف و696 طفل في بني سويف، 976 ألف و917 طفل بالمنيا، 798 ألف و961 طفل بأسيوط، و895 الف و547 طفل بسوهاج، و568 و50 طفل بقنا، و252 الف و94 طفل بأسوان، 23 الف و710 بجنوب سيناء، 54 الف و965 طفل بمحافظة شمال سيناء، وأخيرا تم تطعيم 197 الف و240 طفل بمحافظة الاقصر، مؤكدا الوزارة ماضية في تنفيذ الحملات الوقائية حرصا على الصحة العامة للمواطنين.