شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «محلية النواب»: الانتهاء من توسعات محطة معالجة الصرف الصحي ببني سويف أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن الواسطى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، آخر اعتمادات مالية مقررة لإنهاء المرحلة الأولى من توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بأبوصير الملق، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه.

وقال «النويشى» إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها في نهاية شهر أبريل القادم لخدمة قرى الميمون ونزلة الجنيدي ومعصرة أبوصير، والذي سيتم أيضاً ربط قرى بنى حدير وباقى مناطق أبوصير والنواميس ومناشي أبوصير وكوم أدريجة على نفس المحطة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ التوصيلات المنزلية لربطها على شبكات الانحدار، والمقرر تنفيذها بعد إنهاء التنسيق مع الجهات المختصة.

يأتى ذلك في إطار جهود النائب بدوى النويشى لإنهاء أزمة الصرف الصحى المزمنة منذ سنوات والتي تسببت في كوارث بيئية وصحية بالقرى، بعد تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة الإسكان لإنهاء مشروع توسعات محطة المعالجة بقرية أبوصير الملق والتي ستستوعب مياه الصرف الناتجة من مشروع الصرف الصحي بقرية الميمون ونزلة الجنيدي ومعصرة أبوصير.