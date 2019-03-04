شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن «بانجو» داخل مخازن سرية بسيارتين في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الإثنين، بحبس سائقين وتباع وتجار مخدرات 4 أيّام على ذمة التحقيق بعد ضبط كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر وزنت طن داخل مخازن سرية بالسيارات النقل لتهريبها إلى غرب قناة السويس عبر كوبري الشهيد احمد منسي والقنطرة.

وأشارت التحقيقات التي باشرها يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية ومحمد حسبو مدير نيابة قسم أول وعمرو فتحي وكيل أول النائب العام بحضور كمال العيسوي وإسلام حسن مسؤولي تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين جهزوا مخازن سرية داخل السيارات النقل المحملة بالأسمنت تحمل لوحات معدنية 156896 نقل الشرقية لتهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل المخازن السرية من شرق القناة لتوصيلها لأحد تجار المخدرات بالإسماعيلية.

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كانت معلومات وردت إلى اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام سائقين بتهريب كميات من نبات البانجو المخدر عبر قناة السويس قادمة من شرق القناة ،على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء إبراهيم مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وضمت العميد عصام جبر مدير مكتب مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية والعقيد حافظ صفاء مهران وكيل الإدارة والمقدمين أحمد حماد واحمد عبدالله واحمد المحمدي ومحمد جاد ضباط الإدارة.

وأكدت تحريات فريق البحث إلى قيام أحد المتهمين سائق السيارة نقل الشرقية محملة بكميات من الأسمنت وعبرت المجري الملاحي عبر كوبري الشهيد احمد منسي، وسيارة أخرى عبرت من مدينة القنطرة.

وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبط السيارتين وبتفتيشهما تبين وجود مخزن سري بكل سيارة أسفل الحمولات وعثر بداخل كل سيارة على كميات من نبات البانجو المخدر وزنت طن من البانجو.

واعترف المتهمون أمام فريق البحث بحيازتهم للمخدرات من شرق القناة لتسليمها لأحد تجار المخدرات بالإسماعيلية، حيث تمكن فريق البحث من ضبط تاجر المخدرات، والتحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة والسيارات وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.