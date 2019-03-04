شكرا لقرائتكم خبر عن وفد شباب فرنسا يختتم زيارته لمصر بلقاء البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، شباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا، حيث قضى الشباب أسبوعًا في مركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تضمن برنامج الأسبوع مشاركة الشباب في خدمة أطفال مدارس الأحد بالقرى المجاورة لدير القديس الأنبا بيشوي.

كما حاضرهم الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير القديس، الأنبا بيشوي بوادي النطرون والأنبا كيرلس آڤا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط.

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والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا باڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

وقام الوفد الشبابي بزيارة أديرة القديس مقاريوس ببرية شيهيت ودير الشهيد مارمينا بمريوط مارمينا وبعض كنائس مصر القديمة والتقى الوفد في دير مارجرجس بمصر القديمة الأم كيرية مدبرة الدير، التي أجابت على أسئلتهم.

وعلى الصعيد الرسمي، التقى الشباب السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي اصطحبتهم إلى مركز سلاح المظلات، التابع للقوات المسلحة المصرية. وهناك قضوا عدة ساعات شيقة ما بين مشاهدة التدريبات العملية، ومحاضرات تثقيفية، وعروض فنية من البيئة المصرية.

كما كان ضمن برنامج الأسبوع أيضًا زيارات لمعالم القاهرة السياحية والأثرية، مثل برج القاهرة والأهرامات والقرية الفرعونية.