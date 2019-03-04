شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوقف مسؤول نظام البطاقات الذكية بمكتب تموين عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الاثنين، قراراً رقم 2173 لسنة 2019م بوقف «ح.م.ع.م» مسؤول نظام البطاقات الذكية بمكتب وحدة قروية تابعة لمركز ومدينة دسوق- الدرجة الثالثة اقتصاد وتجارة، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معه بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية أيهما أقرب.

يأتي ذلك لما نسب إليه من مخالفات باستخراج باسمه «اسم للمستخدم» على النظام بتغيير رقم التليفون المسجل على بعض البطاقات برقم تليفونه الشخصي للحصول على الرقم السرى وإعادة تغيير رقم التليفون للبطاقة برقم تليفون آخر بالمخالفة، وفقاً لما تأشر به من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وقف صرف نصف أجره خلال مدة الوقف، وعلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالة الوقف عن العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 81/2016 ولائحته التنفيذية ومتابعة التحقيقات التي تجرى بالوزارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.