شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي بين جامعة كفر الشيخ واليابان في النانو تكنولوجي لإنتاج المعرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، إنه قام مؤخرا بزيارة المعهد الوطني لعلوم المواد في تسكوبا وكل من جامعة طوكيو وجامعة تسكوبا باليابان لدعم التعاون العلمي والتكنولوجي مع جامعة كفر الشيخ وبالتحديد في مجال إنتاج المعرفة، حيث تعتبر تسكوبا مدينة العلوم باليابان، وبها 99 معهدا بحثيا، والمعهد الوطني لعلوم المواد من أقوى عشرة معاهد بحثية في العالم والمعهد الأول في اليابان في إنتاج المعرفة ويدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة بإنتاج مواد جديدة متناهية الصغر تستخدم في تصنيع وتطوير عديد من المنتجات الصناعية ذات التقنيات المتقدمة، كما تعتبر جامعة طوكيو أفضل جامعة يابانية وتصنف رقم 42 على مستوى العالم في تصنيف التايمز البريطاني، أما جامعة تسكوبا فتحتل التصنيف رقم 9 في اليابان ورقم 401 على مستوى العالم في تصنيف التايمز البريطاني.

وأضاف «القمري»، في تصريحات خاص، لـ«المصري اليوم» أنه خلال اليوم الأول لبرنامج الزيارة، التقى مع رؤساء وباحثين ست مجموعات بحثية بالمعهد الوطني لعلوم المواد، متخصصين في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات متناهية الصغر مثل الترانزستور متناهي الصغر والذاكرة وأشباه الموصلات متناهية الصغر وبطارية والطاقة الجديدة والمتجددة وتوصيل الدواء وتطبيقات النانو في معالجة السرطان، بالإضافة إلى مجموعة حوسبة علوم النانو.

وتم خلال اللقاءات الاطلاع على المقومات البحثية لهذه المجموعات البحثية والتعرف على التوجهات البحثية للباحثين في هذه التخصصات وإنتاجياتهم البحثية المبتكرة وخبراتهم في نقل التقنيات من البيئة الأكاديمية إلى الصناعية، بالإضافة إلى استعراض نشاط الباحثين المبتعثين من معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ في هذا المعهد، كما تم الاتفاق على دعم التعاون بين المعهدين في مجالات النانوتكنولوجى وتنظيم اللقاءات العلمية، وكذلك إتاحة منح للباحثين بجامعة كفر الشيخ للمشاركة في المشاريع البحثية التعاقدية. كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بجامعة كفر الشيخ للاستفادة من الخبرات المتقدمة للجانب الياباني في إنتاج المعرفة.