شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يمنع تداول العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار منع البنك المركزي المصري، تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية. وشدد «المركزي»، في بيان ذكرته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، الاثنين، على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.

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