شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1متر و1.5متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2متر و2.5متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 14- 18

شبين الكوم 13- 18

طنطا 12- 17

دمنهور 13 17

الإسكندرية 14 -16

بلطيم 12- 16

مطروح 10- 17

السلوم 09- 18

سيوة 11 -19

بورسعيد 12- 16

دمياط 11- 16

الزقازيق 12 -17

الاسماعلية 10 -17

السويس 11- 17

العريش 09- 17

رفح 08 -16

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رأس سدر 11- 19

نخل 04- 16

نويبع 14- 19

طابا 08- 17

كاترين 02- 11

الطور 10- 21

شرم الشيخ 14- 21

الغردقة 11- 22

مرسى علم 12- 23

الفيوم 11- 19

بنى سويف 10- 19

المنيا 09- 20

أسيوط 08- 21

سوهاج 08- 21

قنا 08- 22

الأقصر 09- 24

أسوان 11- 25

أبوسمبل 12- 25

الوادى الجديد 06- 24

شلاتين 14- 28

ابو رماد 14- 26

راس حدربة 15 -26

حلايب 16- 25