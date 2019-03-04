شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تستخرج 757 ألف بطاقة رقم قومي خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج جهود قطاع الأحوال المدنية، خلال شهر فبراير الماضي، ففي مجال إصدار بطاقات الرقم القومى تم إصدار 757533 بطاقة، وفي مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار 1568567 ميلاد، و119903 وفاة، و172466 قيد عائلى.
وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تمكن القطاع، برئاسة اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية، من إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (2621 قيد وقائع ميلاد– 257 قيد وقائع وفاة– 482 ساقط قيد ميلاد– 41 ساقط قيد وفــاة – 376 قيد وقائع الزواج – 447 قرارات تصحيح –2942 وثائق مترجمة)، بينما في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط 3417 قضية.
وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي في إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المدنية» تستخرج 757 ألف بطاقة رقم قومي خلال فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.