شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تستخرج 757 ألف بطاقة رقم قومي خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج جهود قطاع الأحوال المدنية، خلال شهر فبراير الماضي، ففي مجال إصدار بطاقات الرقم القومى تم إصدار 757533 بطاقة، وفي مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار 1568567 ميلاد، و119903 وفاة، و172466 قيد عائلى.

وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تمكن القطاع، برئاسة اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية، من إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (2621 قيد وقائع ميلاد– 257 قيد وقائع وفاة– 482 ساقط قيد ميلاد– 41 ساقط قيد وفــاة – 376 قيد وقائع الزواج – 447 قرارات تصحيح –2942 وثائق مترجمة)، بينما في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط 3417 قضية.

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي في إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.