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شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تتعامل مع 6774 مشردًا وطفلًا بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج (أطفال بلا مأوى) وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين. وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل حتى مساء أمس الأحد 3 مارس 6774 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.
وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل أمس الأحد مع 66 حالة مشرد و89 طفلا بلا مأوى بإجمالي 155 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 81 حالة منها 41 حالة مشرد و40 طفلا بلا مأوى تليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 32 حالة منهم 7 مشردين و25 طفلا بلا مأوى.
وتتنوع وسائل التدخلات التي تقدم من الفريق للمواطنين ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة لتوزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 7 بطاطين و94 وجبة ساخنة عليهم.
ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
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