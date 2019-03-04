الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب قبل قليل فى سوق الصاغة المصري بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالميا، بنسبة 0.67%، لتنخفض الأوقية من 1293 دولار إلى 1287 دولار فى إطار مسلسل استمرار تراجع سعر الذهب للأسبوع الثانى على التوالى. وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى.. عيار 18 : 540 جنيها عيار 21 : 630 جنيها عيار 24 : 720 جنيها الجنيه : 5040 جنيها السعر العالمي : 1287 دولار عيار 21 : 630 جنيها عيار 24 : 720 جنيها الجنيه : 5040 جنيها السعر العالمي : 1287 دولار يقدم ”الخليج 365” خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. Advertisements أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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