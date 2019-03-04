موجز 1.. كبار رجال الدولة والاقتصاد فى bt100 أكبر حفل يشهده مجتمع الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها احتفالية بيزنس توداى"bt100"، والتى تعقد للعام الثانى على التوالى وتعد الحدث الأهم فى مجتمع المال والأعمال فى مصر ويقام برعاية مصطفى كدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأيضا ما أعلنته هيئة السكة صباح اليوم الإثنين، عن خروج قطارى ركاب عن القضبان بمحطة سيدى جابر بالإسكندرية دون إصابات ، وايضا ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد أ، غدا الثلاثاء سيشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء مع انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد بمعدل من درجتين لـ 3 درجات.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :





اليوم.. كبار رجال الدولة والاقتصاد فى bt100 أكبر حفل يشهده مجتمع الأعمال

يقام مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، احتفالية bt100 والتى تعد أبرز حدث اقتصادى يشهده مجتمع المال والأعمال فى مصر، بحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال وقيادات الشركات والبنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية.

الداخلية تعالج المرضى بالمجان.. وتؤكد: نُعلى قيم حقوق الإنسان

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع "الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا يصاحب ذلك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبروده على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

المجتمعات العمرانية" تحذر من التعدى على أراضى "مدينة الوراق الجديدة"

حذر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين والجهات المختلفة، من التعدى على الأراضى الواقعة داخل قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خروج قطارى ركاب عن القضبان بمحطة سيدى جابر بالإسكندرية دون إصابات

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أعلنت هيئة السكة صباح اليوم الإثنين، اعتذارها لتأخر قطار رقم 4015 ركاب ابو قير نتيجة سقوط عجلة البوجى من إحدى العربات بمحطة سيدى جابر وبوجى عربة الباور من قطار 900 ركاب إسكندرية – القاهرة وأكدت أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجى والاستعداد بالسكك البديلة وأن حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية.

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة مشروعات القوانين

يرأس الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة مشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

بسبب لعبة "PUBG".. طفل مصرى يقتل صديقه بطعنة فى القلب بالكويت

لقى طفل مصرى يبلغ من العمر 15عاماً، مصرعه في الكويت إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب من قبل أحد أصدقائه المصريين الذى يصغره بعام واحد، بعد مشاجرة اندلعت بينهما، وسقط الجاني خلال وقت قياسي في قبضة رجال المباحث الجنائية.



خالد عبد الغفار: "أرجوكم متفكروش فى الطب والهندسة مش هتبقى دى كليات القمة"

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مناقشات اليوم لابد أن تكون حول ما هو منفذ بالفعل كفانا استراتيجيات وتفكير فى رؤى وآراء خاصة بالتطوير لأننا بالفعل نمتلك منظومة تطوير تم تطبيقها بالفعل فلا نستنفذ المجهود والأفكار فى أحلام ورؤى.

وزيرة الصحة: فحصنا 32.5 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح مليون و614 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس الأحد.



مجلة إيطالية تصف الغردقة بـ"اللؤلؤة" ودليل سفر للسائحين لاكتشاف البحر الأحمر

وصفت مجلة "تى تى جى" الإيطالية، الغردقة التى وصفتها بـ "لؤلؤة البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن الغردقة جنة استوائية حديثة صغيرة، ويزورها السياح من جميع أنحاء العالم لمدة 12 شهرا فى العام، لأنه فى الغردقة دائما توجد الشمس.