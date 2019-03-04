شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير "الخليج 365 "يفضح تضليل الإخوان لعقول شباب السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التشكيك والتضليل هو عنوان ما انتهجته جماعة الإخوان الإرهابية منذ بداية تأسيسها، حيث قامت لجانها عبر منصات السوشيال ميديا بنشر الأكاذيب ومحاولة تضليل الرأى العام خاصة الشباب، وفى ضوء ذلك ينشر "الخليج 365 "عبر كاريكاتير عدد من الرسوم التى تعبر عن ذلك بريشة الزميل أحمد قاعود.



كاريكاتير



الاخوان

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الكاريكاتير 1

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