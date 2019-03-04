الخارجية: القاهرة تستضيف غدا اجتماع ثلاثى حول ليبيا ويعقبه مؤتمر صحفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سامح شكرى وزير الخارجية غدا الثلاثاء، الاجتماع الوزارى الثلاثى لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس حول ليبيا، وذلك بقصر التحرير يعقبه مؤتمر صحفى. ويبحث وزراء خارجية دول جوار ليبيا، مصر، وتونس، والجزائر، بالقاهرة يوم غد، فى اجتماع ثلاثى؛ لدراسة تطورات الأوضاع فى ليبيا.

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