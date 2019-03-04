شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحصنا 32.5 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح مليون و614 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس الأحد.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 32 مليونا و500 ألفا و482 مواطنا، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

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وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 143% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 456 ألفا و741 مواطنا بنسبة تحقيق 218% من المستهدف اليومى، تليها محافظة الشرقية بتردد 343 ألفا و227 مواطن، ثم محافظة الجيزة 272 ألفا و327 مواطنا، والغربية سجلت تردد 207 آلاف و617 مواطنا، ثم المنيا 191 ألفا و352 مواطنًا، تليها محافظة قنا بتردد 124 ألفا و187 مواطنًا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 19 ألفًا و381 مواطنًا.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.