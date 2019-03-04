شكرا لقرائتكم خبر عن الاوقاف تعلن إلغاء تصريح خطيب بالمكافأة من البحيرة لضبطه متلبسا بالغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أنه بناءً على مذكرة قطاع المديريات بشأن قيام حسام الدين محمد عيد زايد من محافظة البحيرة بالغش، وذلك أثناء انعقاد اختبارات مسابقة التحسين المادى لخطباء المكافأة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر إلغاء تصريح الخطيب المذكور، وعدم السماح له بالتقدم لأى مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة خمس سنوات؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزه فى محاولة الغش وعلى مديرية أوقاف البحيرة اتخاذ اللازم بشأنه.