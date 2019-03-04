شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: نقف على الطريق الصحيح وراء رئيس يرعى التعليم ويعطيه الأولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن قضية التعليم أمن قومى مصر دورها الإقليمى على التعليم ولولاه ما اكتسبت مصر مكانتها فى الشرق الأوسط وأفريقيا وكل محاولة للنهوض بالتعليم محاولة للنهوض بالوطن وواهم من يتصور أن دولة ما سوف تصعد بنظام تعليم فاشل، ومصر لها سقف حضارى طويل فى فضاء التعليم.

وأضاف الفقى، بكلمته خلال فعاليات مؤتمر "التعليم فى مصر بدورتها الثانية التى تحمل عنوان: تطوير التعليم والتحديات وآفاق النجاح"، الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبحضور كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن مصر ملتقى الحضارات والثقافات والديانات وكلها تلتقى حول المعرفة والتعليم والتعليم أصل البحث العلمى والتشغيل والثقافة وعندما ينهض التعليم تنهض الأمم وكل رواد النهضة فى آسيا بدأوا بالتعليم.

وتابع رئيس مكتبة الإسكندرية: "لحسن الحظ بدأنا فى السنوات الأخيرة صحوة حقيقية ومجابهة فعلية مع قضايا تردى التعليم وهى مواجهة نوعية مع محاولات قومية لزيادة أعداد المدرسين والاهتمام بالتعليم، فإننا نقف على الطريق الصحيح وراء رئيس يرعى التعليم ويعطيه الرعاية الأولى، ويجب أن نعيد النظر فى كل ما يتصل بقضايا التعليم باعتباره مرتبط بالمستقبل والنهضة الحقيقة".



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم

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مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم