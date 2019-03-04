إخلاء عقار من السكان بالمعصرة.. وإزالة 13 غـرفة مخالفة بالبساتين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقـة الجنوبية، يرافقه محمد فؤاد رئيس حى المعصرة، عقار بشارع الوكيل بحى المعصرة، نتيجة هبوط بالتربة السفلية للعقار نتيجة أعمال حفر وبناء بجوار العقار، وأصدر نائب المحافظ قرار بإخلاء العقار مـن السكان وفصل التيار الكهربائى والغاز .

وقررت اللجنة الهندسية المختصة بمعاينة العقار، بإحـاطة العقار بحائط خرسانى لتأمين وسلامة العقار، وتم التحفظ علـى مالك العقار المجاور والمهندس المسئول عن البناء، ومصادرة الخلاطة المستخدمة.

من جهة أخرى، أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية التحفظ على لانش بطول 100 متر يحتل نهر الطريق على أرض ملك الدولة بمنطقة عرب سلام بترعة الخشاب بحى المعصرة، بالإضافة إلى عدد من اللنشات الصغيرة، وتم تنفيذ حملة لإزالة هذه الإشغالات والتحفظ على اللنش، وذلك تحت إشراف اللواء محمد فؤاد رىيى حى المعصرة.

وفى سياق أخر أعلـن اللواء أحمد فؤاد، نائب مـحافظ القــاهــرة للمنطقـة الجـنوبيـة، عن إزالـة 13 غـرفـة مخـالفــة بمساحات مختلفة مقامة على أملاك الـدولة أسفـل خطوط الضغـط العـالـى الخـاص بأشجــار دارنــا، بنطاق حـى البساتى.

كما تمكن حى البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء، بالتنسيق مع هيئة النظافة برفع مخلفـات الــردتش بطريق الأتوستراد مدخل اللاسلكى، بالإضافة إلى حملة نظـافـة بمجمـع الجلشانى وفـرش طبقة من مادة "m.c. o"، تمهـيدًا لـرصف شارع عـرفة أنور من شارع سكـة عبد الرازق، واتخاذ الإجراءات القانونية، بعد معــاينة عقــار بشـــارع الميثاق، لسقــوط جزء من طبقة بيــاض سقف الدور الأول بعد الأرضى والثانى والثالث.