شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث التعاون فى برنامح تنمية الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة فى زيارته الأولى لوزارة التضامن الاجتماعى والوفد المرافق له تاكاهيتو ميسومىالمستشار الاقتصادى بالسفارة اليابانية وكازونارى اوتسوكا الملحق المالى بالسفارة، فى إطار مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال التنمية والرعاية الاجتماعية حيث رحبت والى بالسفير اليابانى و قدمت التهنئة لنوكى بمنصبه الجديد متمنية له التوفيق فى مهمته الدبلوماسية وتحقيق المزيد من التطور فى العلاقات المصرية اليابانية.

وأكدت "والى "على عمق العلاقة بين البلدين وسبل دعم التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق ببرنامج تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجانب اليابانى والانجازات التى تمت حيث الشراكة المصرية -اليابانية في مجال بناء قدرات ميسرات الحضانات ونشر منهجية التعلم باللعب واليات الاستفادة من الخبرة اليابانية فى هذاالمجال وأهمية دور المتطوعيين اليابانيين فى برامج رعاية الطفولة التى تنفذها الوزارة ووصل عدد الشباب اليابانى المتطوع الى 50 شاب ، كما تناول الاجتماع اهتمام الجانب اليابانى بالجهود الإيجابية فى مراجعة قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لسنة 2017 حيث استعرضت والى الحوار المجتمعى الموسع الذى تم حول القانون.

وجدير بالذكر أن "مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة"، المنفذ بالتعاون مع الجانب اليابانى "الجايكا "يهدف إلى الوقوف على احتياجات الطفل حتى سن 4 سنواتوضمان تجويد تنمية مستدامة للطفولة المبكرة و الاطلاع على المنهج الذي يُدرس فى كليات الطفولة المبكرة فى اليابان كذلك تحسين بيئة الحضانات ،كما تقوم السفارة بإتاحة منح للجمعيات الأهلية.

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