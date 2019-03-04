شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 2.3 مليون تلميذ منذ إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن أعلى نسبة فحص شهدتها المحافظات كانت الجيزة ثم البحيرة ثم القليوبية ثم أسيوط، حيث تم فحص 401 ألف و323 بالجيزة، و385 ألف و44 طالبًا بالبحيرة، و263 ألف و261 طالبًا بالقليوبية، و248 ألف و542 طالبًا بالإسكندرية، و399 ألف و291 طالبًا بأسيوط، و182 ألف و630 طالبًا بقنا، و198 ألف و696 بالفيوم، و147 ألف و488 طالبًا بدمياط، و60 ألف و327 طالبًا ببورسعيد، و37 الف و 284 طالب بمطروح، و 11 ألف و701 طالب بجنوب سيناء، بإجمالي عدد مدارس 6500 مدرسة مقسمة بين المدن والقرى.

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من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمn باسم وزارة الصحة والسكان، إن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق يوم 6 من شهر مارس الحالى، وتستهدف فحص 4 ونصف مليون طالب في 9788 مدرسة بـ11 محافظة هي: القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التى تضمها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ"عيادات التأمين الصحى" بالمجان.

يذكر أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة تنتهى بنهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.