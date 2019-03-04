أحدهما بالإعدام .. ضبط هارب من تنفيذ حكمين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا من ضبط "هيثم ص. ح." 36 سنة-عاطل-ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين أحدهما بالإعدام في قضية قتل عمد والأخر بالسجن خمسة سنوات في قضية سرقة بالإكراه).

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.