ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو ونصف حشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش. عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط " أشرف ع. ع." عاطل، و"مصطفى س. م." عاطل؛ وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,670 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للاتصال بعملائهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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