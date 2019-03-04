إحباط ترويج 10 أطنان دواجن مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات والقضايا التموينية، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أسفرت جهود تلك الحملة عن تحقيق ضبط المدير المسئول عن مجزر تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس، لحيازته دجاج مجمد وأجنحة وهياكل مجهولة المصدر بدون فواتير بناء على تقرير الطب البيطري المرافق للحملة، تم التحفظ على (كمية من الدجاج المجمد وأجزاء الدجاج وزنت 10,500 طن).

كما ضبطت الحملة، المديرة المسئولة عن مستودع بوتاجاز كائن بناحية المشاعلة بدائرة مركز شرطة أبوكبير، لقيامها بالتصرف في كمية من اسطوانات البوتاجاز المدعمة من حصة المستودع وبيعها بالسوق السوداء، بواقع (940 اسطوانة منزلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.