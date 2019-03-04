"حيلة يسرا".. تفاصيل خطة عاطل وزوجته لتكبيل سائق وسرقته بالإكراه في شيراتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

كشفت مباحث القاهرة، لغز سرقة سائق تاكسي، على يد سيدة وزوجها، وإصابته بسلاح أبيض في الكتف، وسرقته بالإكراه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، حيث ألقت القبض على متهم وزوجته بارتكاب الواقعة، وأحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

التفاصيل بدأت ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر، بمديرية أمن القاهرة، من سائق يدعى "كريم م"، 22 سنة، مقيم بمنطقة الزاوية الحمراء، ومصاب بجرح بالكتف الأيسر، أكد خلالها أنه اثناء سيره بسيارته، في منطقة شيراتون بالنزهة، استوقفته إحدى السيدات أدلى بأوصافها، وعقب استقلالها السيارة طلبت منه التوقف لشراء بعض الاحتياجات.

أضاف المبلغ، بأنه فوجئ بأحد الأشخاص قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته، وتكبيله بقطعه من القماش واصطحباه بالسيارة ملكه إلى مسكنهما بمنطقة الدويقة، واستوليا منه على (مبالغ مالية، وكاسيت، ولوحات معدنية للسيارة قيادته، وأكرهاه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض ولاذا بالفرار.

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بيّنت التحريات، صحة الواقعة، وتم التوصل إلى مرتكبيها، وهما "محمد س"، 32 سنة، عاطل، وزوجته "يسرا. م"، 26 سنة، ربة منزل.

ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وإيصالين أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.