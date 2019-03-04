محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن (الإسكندرية، القاهرة) وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط مسجل شقي خطر مخدرات لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه بالقرب من مسكنه، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).
ونجحت الحملة في ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).
كما استهدفت أجهزة الأمن، شخصين تخصصا في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من ميدان ركن فاروق -بدائرة القسم، وبحوزته (3000 قرص مخدر لعقار الترامادول، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 270 طربة حشيش و3 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية والقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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