احتجاز موظف داخل شقة تحت تهديد السلاح وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت مباحث الأميرية بالقاهرة، سائق ارتكب واقعة احتجاز موظف، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة لخلافات مالية بينهما.

التفاصيل بدأت ببلاغ لقسم شرطة الأميرية، من "سيد. ع"، 55 سنة، موظف بدائرة القسم، وقرر بتضرره من "كريم ج"، 35سنة، سائق، لقيامه بالتعدي عليه واحتجازه داخل شقة، ملك المجنى عليه، ومستأجرة للمشكو في حقه، وإجباره على التوقيع على إيصال أمانه على بياض كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض لوجود خلافات مالية بينهما .

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بينت التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المشكو في حقه، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبحوزته إيصال على بياض ممهور بتوقيع المجني عليه، السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

أقر المتهم بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وعلى إثر ذلك توجه المجني عليه للشقة محل البلاغ لإنهاء تلك الخلافات فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها المتهم باحتجاز المجني عليه داخل الشقة محل الواقعة وإكراهه على التوقيع على إيصال الأمانة المضبوط بحوزته تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.