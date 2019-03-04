الأمن العام: ضبط تشكيل عصابي لسرقة 140 بطارية من شبكات المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول بمناطق الوجه البحري، واعترفا بسرقة 140 بطارية وإعادة المسروقات.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، بقيام "وائل ش. ع."، "محمد إ. ح." وآخران هاربان؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة البطاريات الخاصة بأبراج تقوية شبكات المحمول، مُتخذين من بعض محافظات الوجه البحري مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، واعتزامهم التصرف في متحصلات جرائمهم لدى أحد عملائهم -بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة، أسفرت عن ضبط الأول والثاني حال استقلالهما سيارة نقل قيادة المتهم الأول وبحوزتهما (38 بطارية خاصة بتقوية أبراج شبكات المحمول)، وبمواجهتهما اعترفا باشتراكهما مع المتهمان الهاربَين في ممارسة نشاطهما الإجرامي وقيامهم بسرقة 102 بطارية من ذات النوع، والتصرف فيها بالبيع لدى إثنين من عملائهما، تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.
باستكمال الفحص والتنسيق مع الجهات المعنية حضر مندوبي شركتي محمول وتعرفا على المضبوطات من خلال الرقم الكودي وأضافا بأنه مُبلغ بسرقتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.
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