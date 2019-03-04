الانتهاء من دهان العقارات قبل البطولة.. طوارئ لتجميل وجه العاصمة قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية والتي تبدأ في 21 يونيو المقبل، حيث تستضيف مجموعة من ملاعب العاصمة مباريات البطولة، وتحظى العاصمة بالنصيب الأكبر من فاعليات البطولة حيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست إلى جانب استضافتها لحفلي الافتتاح والختام.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ في مختلف القطاعات، لتجميل وتحسين صورة العاصمة أمام الوفود المشاركة في البطولة، وقال مصطفى عبدالعزيز، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه توجد توجيهات شديدة من اللواء خالد عبداالعال، محافظ العاصمة، من أجل إظهار المحافظة بمظهرها الحضاري على كافة المستويات أمام الوفود المشاركة في البطولة.

وأضاف عبدالعزيز، لمصراوي، أن المحافظة لديها خطة لتجميل مظهر العاصمة من خلال طلاء واجهات العقارات الموجودة في مناطق محددة منها الطريق الدائري بمختلف مناطق المحافظة وهذه المناطق تمثل أولوية أولى لدى المحافظة.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن المحافظة تهدف إلى طلاء العقارات على امتداد الطريق المؤدي للمطار والميادين الرئيسية مع التركيز على الأحياء والمناطق التي تضم الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة، وكذلك الميادين العامة والشوارع الرئيسية ومنها صلاح سالم والأوتوستراد.

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وأكد مصطفى عبدالعزيز، أنه لا يوجد جدول زمني للانتهاء من كافة هذه المناطق فيما يتعلق بطلاء واجاهات المباني، إلا أن توجيهات المحافظ لرؤساء الأحياء تلزمهم بالانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وقبل انطلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية.

وتابع: "إلى جانب طلاء واجاهات العقارات، تعمل المحافظة على رفع كفاء البنية التحتية من رصف وإصلاح للطرق المتهالكة، والتأكد من الإنارة في مختلف الطرق والميادين، وتغيير اللمبات في الأعمدة إلى ليد، وتجديد دهاناتها ودهان الأرصفة، ورفع المخلفات بشكل تام، وإزالة الإعلانات المشوهة للعقارات والطرق الرئيسية".

وأكد سكرتير مساعد المحافظة، أن كل هذه الأعمال تدخل ضمن الخطط الاستثمارية للأحياء، على أن يتم إشراك المجتمع المدني والمواطنين فيها من خلال التبرعات بكافة أنواعها.

وفي هذا الإطار، وجه اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين، بدهان واجهات العقارات المُطلة على الطريق الدائري، وذلك للاستعداد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لتجميل وجه العاصمة.