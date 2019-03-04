برلماني يطالب بإعادة هشام عرفات لوزارة النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن قبول استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل وإعادته لموقعه بالوزارة لما يتمتع به من قدرة على تطوير هذا القطاع.

وأضاف الجندي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، أن مصر دولة كبيرة ذات تاريخ وتقدر أبناءها المخلصين، ولا تتصيد الأخطاء ولا تظلم أحدا بأخطاء غيره، متابعا: "لنضرب نحن المثل للشرق الأوسط والعالم أجمع بأننا نقدر كل كفاءة ولا نتهاون مع المقصرين ونتعامل مع جميع المشكلات بموضوعية".

وناشد الجندي الجميع بالوقوف بجوار مصر، مضيفا، أن حب الوطن والإخلاص له من صميم الدين.

وطالب الجندي، الحكومة بوضع خطة واضحة لتطوير منظومة السكة الحديد والنقل بوجه عام وتغليظ العقوبة على المخطىء والمتهاون من العاملين في مجال النقل.